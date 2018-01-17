слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 января 2018
10:29:04

В Крещенскую ночь окунуться в святую воду тольяттинцам разрешат только в искусственных и закрытых водоемах

Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.

Подробности рассказал заместитель руководителя департамента общественной безопасности Тольятти Евгений Румянцев:

 - Во время объезда всех возможных мест вырубки купелей – от пляжа в 6 квартале до Комсомольской набережной выяснилось, что лед трещит по всей береговой границе городского округа, ледовое поле Куйбышевского водохранилища неравномерное, имеет волнообразную структуру, множественные торосы, промоины, имеются воздушные подушки и трещины.

Происходит это из-за подъема воды в водохранилище. По данным специалистов Жигулевской ГЭС, приток воды в Волге гораздо больше сброса, поэтому водохранилище «играет». Именно поэтому в этом году мы не наблюдаем цельного ледового поля. На основе полученных данных было принято решение запретить вырубку прорубей на всей открытой воде в городском округе, - подытожил Румянцев.

В ночь на Крещение силами МЧС и полиции будет вестись усиленное патрулирование на предмет выявления незаконных иорданей по всему берегу. Это делается, прежде всего, для безопасности граждан. Также с 21:00 18-го января до 14:00 19 января  все возможные подъезды к пляжам будут перекрыты экипажами ГИБДД. 

В качестве альтернативы в Тольятти на безвозмездной основе будут работать купели в православных храмах города, а также в Фанни-парке. В парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова для участников установлен организационной сбор в размере 100 рублей, для пенсионеров и детей до 14 лет - бесплатно.




Последние новости Тольятти

17 января
10:19
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться до 5 тысяч рублей

Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов

17 января
9:54
Директор управляющей компании в Тольятти присваивал себе коммунальные платежи горожан

Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина стал богаче на 600 тысяч рублей

17 января
9:45
Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам обращения новых купюр

Все свои вопросы про 200 и 2000 рублей вы сможете задать с 18 по 25 января

17 января
9:33
«Народный фронт» проверит безопасность школ и детсадов Самарской области

Контроль за сферой образования станет в этом году главным направлением работы проекта «Народная оценка качества»

17 января
9:13
В Самарской области сурово наказали «черного лесоруба»

Житель Красноярского района срубил 12 берез

17 января
8:35
Парковый комплекс имени Сахарова станет единственным официальным местом для Крещенских купаний в Тольятти

Перечень таких мест в масштабах губернии составили сотрудники регионального МЧС

17 января
8:23
Около 12 тысяч вазовцев сохранили работу благодаря переобучению и мерам поддержки занятости

Об этом сообщила пресс-служба Роструда


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+