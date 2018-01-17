Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.

Подробности рассказал заместитель руководителя департамента общественной безопасности Тольятти Евгений Румянцев:

- Во время объезда всех возможных мест вырубки купелей – от пляжа в 6 квартале до Комсомольской набережной выяснилось, что лед трещит по всей береговой границе городского округа, ледовое поле Куйбышевского водохранилища неравномерное, имеет волнообразную структуру, множественные торосы, промоины, имеются воздушные подушки и трещины.

Происходит это из-за подъема воды в водохранилище. По данным специалистов Жигулевской ГЭС, приток воды в Волге гораздо больше сброса, поэтому водохранилище «играет». Именно поэтому в этом году мы не наблюдаем цельного ледового поля. На основе полученных данных было принято решение запретить вырубку прорубей на всей открытой воде в городском округе, - подытожил Румянцев.

В ночь на Крещение силами МЧС и полиции будет вестись усиленное патрулирование на предмет выявления незаконных иорданей по всему берегу. Это делается, прежде всего, для безопасности граждан. Также с 21:00 18-го января до 14:00 19 января все возможные подъезды к пляжам будут перекрыты экипажами ГИБДД.

В качестве альтернативы в Тольятти на безвозмездной основе будут работать купели в православных храмах города, а также в Фанни-парке. В парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова для участников установлен организационной сбор в размере 100 рублей, для пенсионеров и детей до 14 лет - бесплатно.