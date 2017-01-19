Такие данные приводит МЧС. Никаких происшествий пока не зафиксировано. Купания продолжаются в течение дня. По всей стране оборудовано почти 4 тысячи мест для совершения обряда.

Причем служители церкви не устают повторять, что такой церковной традиции – окунаться в прорубь - нет. Возможен крестный ход на иордань, к источнику, освящение его, но никакими правилами не предписывается нырять в этот источник. Это просто — озорная народная забава.