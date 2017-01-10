Кремль не имеет своей позиции относительно предложения Минздрава об ограничении продажи сигарет, подобные идеи должны серьезно обсуждаться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о планах запретить продажу табака лицам после 2014 года рождения даже после достижения ими совершеннолетия.

Добавим, что новая концепция Минздрава также предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на остановках. Нельзя будет курить на расстоянии 3 метров от входов в здания торговых центров и даже в личном автомобиле в присутствии детей.