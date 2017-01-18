слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
18 января 2017
13:49:50

В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины

Как сообщает краевой Следственный комитет, родственница умершей заявила, что сотрудники морга не смогли выдать тело, так как «не нашли его». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Отмечается, что тело 88-летней женщины поступило в морг 6 декабря.

7 была проведена судмедэкспертиза, тело поместили в холодильную камеру. 12 декабря его не оказалось на месте. Рассматриваются различные версии, в том числе о случайном захоронении или об умышленном похищении. Сотрудников морга допрашивают.

 




Последние новости Тольятти

18 января
15:48
Городская дума определила, как будет избираться новый глава Тольятти

Сегодня депутаты приняли Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур...

18 января
15:34
В России могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жён и детей

Несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома...

18 января
15:24
Песков: Статус Крыма неоспорим

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, комментируя заявление депутата Рады Надежды Савченко...

18 января
15:17
ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»

Первое рассмотрение назначено на 3 февраля...

18 января
14:26
В Тольятти вновь пройдет «Хоккей со звездами»

Амбициозные артисты пообещали вернуться и взять реванш...

18 января
13:57
Жители Тольятти смогут стать участниками городского рекорда

и создать многометровый рисунок на снегу...

18 января
13:33
Похищенная в Оренбурге девочка звонила маме из багажника

Женщина незамедлительно обратилась в полицию...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+