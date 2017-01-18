Как сообщает краевой Следственный комитет, родственница умершей заявила, что сотрудники морга не смогли выдать тело, так как «не нашли его». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Отмечается, что тело 88-летней женщины поступило в морг 6 декабря.
7 была проведена судмедэкспертиза, тело поместили в холодильную камеру. 12 декабря его не оказалось на месте. Рассматриваются различные версии, в том числе о случайном захоронении или об умышленном похищении. Сотрудников морга допрашивают.
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