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23 января 2017
10:07:16

В Комсомольском районе Тольятти сегодня приступают к испытаниям в системе теплоснабжения

В систему добавят краситель «Уранин». Из-за этого вода, текущая из крана, может приобрести желто-зеленый оттенок, рассказали в компании «Т Плюс».

Здесь отметили, что «Уранин» соответствует санитарным нормам и совершенно безвреден. Кроме того, содержание красителя в системе теплоснабжения будут контролировать специалисты химической службы.

Используется тест для того, чтобы проверить, нет ли утечек в теплосетях, например, точек несанкционированных врезок и прочих недопустимых случаев попадания отопительной воды в систему ГВС. Если система в доме работает нормально, то краситель туда попадать не должен. Если горячая вода в кране окрасится в зеленый или желтый  цвет,  то следует незамедлительно обратиться  в диспетчерскую службу по тел. 719-252 и 283-322 или рассказать об этом в свою УК.

Проверка будет проходить в Комсомольском районе с 23 по 25 января.




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