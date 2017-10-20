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20 октября 2017
11:19:43

В Комсомольском районе Тольятти кто-то поджигает машины

Не так давно в районе 8 медсанчасти на несанкционированной ночной стоянке от огня пострадал автомобиль «Лада Веста».

Сегодня горели еще две машины. Одна из них «Калина», вторую, как сообщает группа «Происшествия Тольятти», идентифицировать не удалось. Один из пользователей предположил - "Дэу Некси".

Случилось это в районе дома №26 по улице Чайкиной. В причинах ЧП разбираются дознаватели.




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