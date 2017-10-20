Не так давно в районе 8 медсанчасти на несанкционированной ночной стоянке от огня пострадал автомобиль «Лада Веста».
Сегодня горели еще две машины. Одна из них «Калина», вторую, как сообщает группа «Происшествия Тольятти», идентифицировать не удалось. Один из пользователей предположил - "Дэу Некси".
Случилось это в районе дома №26 по улице Чайкиной. В причинах ЧП разбираются дознаватели.
Авария произошла сегодня днем
Так же, как и их производителей
Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе
Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы
Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале
Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан
Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения