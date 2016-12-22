Минстрой разработал проект поправок в законодательство, которые будут регламентировать работу единых информационно-расчетных центров, аккумулирующих расчеты населения за услуги ЖКХ. Об этом рассказал «Известиям » заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Поправки, регулирующие деятельность центров, уже находятся на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

Согласно предложению Минстроя, единые информационно-расчетные центры будут, как и прежде, на основании договора с УК осуществлять расчеты и печатать единые платежные документы.

— Это позволит повысить прозрачность и комфорт платежей за ЖКХ для всех участников процесса. Жители получают единую понятную квитанцию, добросовестная управляющая компания будет рада освободиться от обязанности сбора и передачи средств ресурсоснабжающим организациям, а недобросовестная, нацеленная на то, чтобы «зарабатывать» на денежном потоке, уйдет с этого рынка, — считает замминистра.

Он отметил, что изменения могут помочь в решении острой проблемы долгов. Сейчас общий объем накопленной задолженности в ЖКХ превышает триллион рублей, а в этом случае поставщики услуг получат снижение риска неплатежей, считает Чибис.