Авторы разработки – сотрудники Высшей школы энергетики. Исследователи соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами, все это было разработано на поверхности графена. В результате этой уникальной структуры площадь накопителя значительно увеличилась, что позволяет сохранять заряд батареи гораздо дольше обычного.
Получившийся аккумулятор заряжается за 20–30 секунд при использовании маломощной зарядки, даже с помощью USB-переходника. Одновременно устройство способно заряжаться при огромной силе тока в сто раз превосходящей обычную. Еще одним достоинством накопителя является способность очень быстро заряжать мобильные устройства.
Источник Известия
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