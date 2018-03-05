Авторы разработки – сотрудники Высшей школы энергетики. Исследователи соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами, все это было разработано на поверхности графена. В результате этой уникальной структуры площадь накопителя значительно увеличилась, что позволяет сохранять заряд батареи гораздо дольше обычного.

Получившийся аккумулятор заряжается за 20–30 секунд при использовании маломощной зарядки, даже с помощью USB-переходника. Одновременно устройство способно заряжаться при огромной силе тока в сто раз превосходящей обычную. Еще одним достоинством накопителя является способность очень быстро заряжать мобильные устройства.