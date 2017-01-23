Рождаемость выросла до наивысших показателей с 2000 года, сообщает Рейтер со ссылкой на правительственный источник.

В 2016 году в КНР появились на свет 17 миллионов 600 тысяч детей. С 1 января 2016 года китайским семьям разрешили иметь больше одного ребёнка.