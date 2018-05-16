Аттракцион появился в живописном месте города Вэйфан, в самом центре реки. Его создатели планируют подать заявку на получение статуса рекордсмена Гиннеса. По официальным данным, колесо обозрения достигает 145 метров в высоту, его диаметр равен 125 метрам.

Аттракцион оборудован 36 кабинками, каждая из которых вмещает до десяти человек. Для совершения полного оборота колеса требуется порядка получаса.

Фото: Говорит Москва