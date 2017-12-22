Его построили в провинции Хэбэй на востоке страны. Длина сооружения – 488 метров, а ширина – около двух. Он соединяет два горных пика и вырос на высоте 218 метров над простирающейся внизу долиной.

Мост уложен стеклянными панелями толщиной около 4 см, общий вес которых достигает 70 тонн. Конструкция может выдержать вес около 2 тысяч человек, однако представитель компании-оператора заявил, что одновременно на мосту разрешат находиться только пяти сотням посетителей.

Фото: Hyser.com.ua