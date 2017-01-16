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16 января 2017
08:40:38

В Киргизии на жилые дома упал турецкий самолет

Грузовой турецкий самолет компании «Turkish Airlines», следовавший из Гонконга, не долетел до взлетной полосы около 500 метров и упал при посадке в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области Киргизии в понедельник, 16 января, в 7.30 утра по местному времени. Место крушения оцепили, пожар тушат четыре пожарных расчета. Работают спасатели.

Как сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов, на месте трагедии находится три реанимобиля и оперативный автомобиль станции СМП с ее сотрудниками.

По последним данным, количество погибших достигло 32 человек, включая 4 пилотов, сообщает kp.ru

Шестерым пострадавшим оказывают помощь. Их доставят в больницы Бишкека: четвертую горбольницу и третью детскую. По неуточненным данным Минздрава, еще один человек скончался по дороге в больницу. Формируется список погибших и раненых.




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