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10 ноября 2017
09:53:48

В киносаге «Звездные войны» появится четвертая трилогия

Снимать ее намерена компания Джорджа Лукаса. Известно, что режиссером станет Райан Джонсон, который уже имеет опыт работы над этой сагой, он снимал восьмой эпизод «Последние джедаи». В широкий прокат лента выйдет в декабре этого года. 

Сообщается также, что четвертая трилогия уже не будет связана с историей семьи Скайуокеров.

Источник НСН




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