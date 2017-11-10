Снимать ее намерена компания Джорджа Лукаса. Известно, что режиссером станет Райан Джонсон, который уже имеет опыт работы над этой сагой, он снимал восьмой эпизод «Последние джедаи». В широкий прокат лента выйдет в декабре этого года.
Сообщается также, что четвертая трилогия уже не будет связана с историей семьи Скайуокеров.
Источник НСН
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