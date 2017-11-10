Снимать ее намерена компания Джорджа Лукаса. Известно, что режиссером станет Райан Джонсон, который уже имеет опыт работы над этой сагой, он снимал восьмой эпизод «Последние джедаи». В широкий прокат лента выйдет в декабре этого года.

Сообщается также, что четвертая трилогия уже не будет связана с историей семьи Скайуокеров.