Его застрелили со спины рядом с дверью квартиры, где он жил. МИД России потребовал расследовать это убийство, а российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бабченко резко критиковал российские власти.

В прошлом году уехал из страны из-за поступающих угроз. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Бабченко настоящим другом страны, который рассказывал миру правду о российской агрессии.