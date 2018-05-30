Его застрелили со спины рядом с дверью квартиры, где он жил. МИД России потребовал расследовать это убийство, а российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бабченко резко критиковал российские власти.
В прошлом году уехал из страны из-за поступающих угроз. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Бабченко настоящим другом страны, который рассказывал миру правду о российской агрессии.
Источник Эхо Москвы
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