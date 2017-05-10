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10 мая 2017
09:17:37

В Киеве прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2017

В нем принимали участие 18 конкурсантов. В финал вышли 10 участников. Второй полуфинал состоится 11 мая.

В финал Евровидения выйдут по десять стран из каждого полуфинала. Победитель конкурса станет известен 13 мая.

Источник Эхо Москвы




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