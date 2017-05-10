В нем принимали участие 18 конкурсантов. В финал вышли 10 участников. Второй полуфинал состоится 11 мая.
В финал Евровидения выйдут по десять стран из каждого полуфинала. Победитель конкурса станет известен 13 мая.
Источник Эхо Москвы
Об этом сообщает администрация
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