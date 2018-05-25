Накануне вечером инцидент произошле в одном из ресторанов. Туда ворвались два десятка человек в масках, они бросали в иностранцев куски стекла и другие предметы. При этом поклонники английского клуба использовали столы и стулья, чтобы защитить себя.

В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи. Прибывшие на место происшествия сотрудники киевской полиции арестовали двух человек.

Завтра на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Начало встречи в 21:45 по московскому времени.