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25 мая 2018
10:49:23

В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»

Накануне вечером инцидент произошле в одном из ресторанов. Туда ворвались два десятка человек в масках, они бросали в иностранцев куски стекла и другие предметы. При этом поклонники английского клуба использовали столы и стулья, чтобы защитить себя.  

В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи. Прибывшие на место происшествия сотрудники киевской полиции арестовали двух человек.

Завтра на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Источник Чемпионат




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