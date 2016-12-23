В Казани разбирают инцидент, который произошел в местном аэропорту. Мужчина за рулем легковушки на полном ходу въехал в здание пассажирского терминала. Как выяснилось, полиция гналась за нарушителем от центра города. Однако задержали лихача, только когда автомобиль заглох.

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Вот, что по этому поводу, рассказывает Первый канал :

"Казань. На часах почти полночь. Пассажирский терминал одного из крупнейших аэропортов России. На большой скорости в застекленную часть стены влетает автомобиль. Здесь и полиция, и охрана, и сотрудники ДПС. Все в замешательстве. То бегут за авто, то разбегаются. По колесам не стреляют. Лихач как ни в чем ни бывало продолжает движение. Лавирует между стойками регистрации, пунктами проверки багажа, витринами магазинов и кафе. Пассажиры буквально отскакивают в стороны.

ВАЗ-2115 проехал через всю территорию терминала. И на глазах у шокированных людей выехал через двери на привокзальную площадь. Там, по всей видимости, заглох.

«При задержании данный гражданин пытался оказать сопротивление с применением предмета, похожего на нож. При остановке автомобиля и задержании данного гражданина получили телесные повреждения работники правоохранительных органов», - сообщил старший помощник Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев.

На видеокадрах видно: водителя окружили наряд полиции и люди в форме ДПС. Оказывается, гонка эта началась гораздо раньше – в центре Казани. Сотрудники ГИБДД остановили машину, им показалось, что мужчина за рулем пьян. Попросили документы, а он нажал на газ. 20 километров за ним гнались по трассе Казань — Оренбург. Затем легковушка свернула в сторону аэропорта. Гонщик свободно въезжает на парковку перед терминалом. В международном аэропорту Казани о нарушителе не знают. План «Перехват» никто не объявлял. При этом погоня длилась больше получаса.

«Самое главное, какая ошибка сотрудников полиции, что они не сообщили, чтобы объявили план «Перехват». Ведь не исключено, что это мог быть террорист. Вот что здесь опасно. Сотрудники полиции, по закону «О полиции», имеют право применять огнестрельное оружие. Они не стреляли ни по колесам, вообще не приняли никаких мер», - отметил кандидат юридических наук, эксперт по безопасности Евгений Черноусов.

Правда, есть много «но». В частности, стрельба должна быть безопасна для окружающих.

«В связи с тем, что движение на дороге было плотным, в соответствии с частью шестой статьи 23 Федерального закона РФ «О полиции» сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди», - сообщила руководитель пресс-службы МВД по Татарстану Ирина Нижельская.

У охранников в данном случае тоже связаны руки. Стрелять нельзя по закону. Обязанности другие: в первую очередь не допустить пронос на территорию терминала и в салон самолета оружия и взрывчатки. И, получается, существует много потенциально опасных ситуаций, к которым мы сегодня не готовы. Возможно, стоит придерживаться принципа «безопасности много не бывает», говорят эксперты.

«Мы, правда, должны задаться вопросом, следует ли все аэропорты оснастить гораздо более серьезной системой безопасности, и где тот предел, которого следует достичь. Ведь, наверное, было бы нелогично вокруг аэропорта выстраивать противотанковую защиту. Но вероятность, что кто-то попытается совершить теракт с применением тяжелого грузовика, наверное, тоже существует», - говорит глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Вот каким увидели международный аэропорт Казани пассажиры утренних рейсов. В здании— погром. Разбиты витрины, двери. Оторвана водосточная труба. Серьезный ремонт предстоит сразу нескольким кафе на территории терминала. А если бы за барной стойкой сидели люди, речь бы уже шла о жертвах.

«Очень хорошо, нам повезло, что нас не было в этот момент в здании аэропорта. Взяли билеты чуть-чуть попозже, хотели улететь именно в обеденное время», - говорит пассажир.

«Я удивился, что никто не пострадал. Наверное, потому что ночь была, это и спасло», - добавляет другой.

О водителе уже известно: ему 40 лет, работает частным детективом. За руль сел в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в бардачке нашли сверток, с веществом похожим на наркотик. Уголовные дела должны возбудить по двум статьям, связанным с повреждением имущества и покушением на жизнь сотрудника полиции. Также следствие выяснит, по чьей все-таки вине нарушитель так просто попал на территорию аэропорта."

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