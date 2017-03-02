Как сообщает Волга Ньюс, это случилось днем 28 февраля рядом с жилым домом ул. Дзержинского. Специалисты устраняли в канализации засор и во время работ в трубе обнаружили эту жуткую находку.

По данным источника в правоохранительных органах, эмбрион был совсем маленьким, причины его смерти, вероятнее всего, были естественными. Уголовного дела, скорее всего, не будет, так как эмбрион находился на раннем этапе развития.

Предполагаемая мать еще не найдена.