слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
02 марта 2017
08:56:15

В канализации Чапаевска нашли человеческий эмбрион

Как сообщает Волга Ньюс, это случилось днем 28 февраля рядом с жилым домом ул. Дзержинского. Специалисты устраняли в канализации засор и во время работ в трубе обнаружили эту жуткую находку.  

По данным источника в правоохранительных органах, эмбрион был совсем маленьким, причины его смерти, вероятнее всего, были естественными. Уголовного дела, скорее всего, не будет, так как эмбрион находился на раннем этапе развития.

Предполагаемая мать еще не найдена.




Последние новости Тольятти

02 марта
11:27
Должникам за свет в губернии начислили 3 миллиона рублей пени

Сумма накопилась с  мая прошлого года по январь нынешнего

02 марта
10:53
«Газпром» прогнозирует 3-процентный рост цен на свою продукцию

Подорожание газа на 3-3,5% ожидается «в ближайшие годы»

02 марта
10:50
Огромная пробка образовалась в эти минуты на плотине ГЭС

Похоже, подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью

02 марта
10:44
Не хочешь быть папой, станешь дворником

И убирать улицы будешь бесплатно

02 марта
10:31
Дума Тольятти определилась с тем, как называть человека, который возглавит город

Переход на новые термины будет плавным

02 марта
10:23
В Самарской области скрыли от ударов с воздуха крупный железнодорожный узел

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели учения

02 марта
9:54
Общедомовые нужды хотят перевести на счетчики

Если сумма по нормативу окажется меньше показателей приборов учета, то гражданам разрешат оплачивать ее

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+