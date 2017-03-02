Как сообщает Волга Ньюс, это случилось днем 28 февраля рядом с жилым домом ул. Дзержинского. Специалисты устраняли в канализации засор и во время работ в трубе обнаружили эту жуткую находку.
По данным источника в правоохранительных органах, эмбрион был совсем маленьким, причины его смерти, вероятнее всего, были естественными. Уголовного дела, скорее всего, не будет, так как эмбрион находился на раннем этапе развития.
Предполагаемая мать еще не найдена.
Сумма накопилась с мая прошлого года по январь нынешнего
Подорожание газа на 3-3,5% ожидается «в ближайшие годы»
Похоже, подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью
И убирать улицы будешь бесплатно
Переход на новые термины будет плавным
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели учения
Если сумма по нормативу окажется меньше показателей приборов учета, то гражданам разрешат оплачивать ее