Есть два варианта: пользователь сам запустит его, скачав неизвестный файл, а также вирус может поразить ПК через локальную сеть провайдера. Об этом предупреждают эксперты.
12 мая значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании. Также атаке подверглась IT-система РЖД и колл-центр оператора "Мегафон", но вирус был локализован. Успешно отразили хакерские атаки в Минздраве и МВД России.
К настоящему времени "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 45 тысяч попыток атак на пользователей во всем мире.
Источник РИА Новости
Всероссийские соревнование по спортивному ориентированию пройдут 20 мая
Представители КСДЮСШОР «Олимп» приехали в Санкт-Петербург
Пострадал 8-летний житель села Сосновый Солонец.
Замысел раскрыли самарские таможенники, получившие информацию о контрабанде
Мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей в иностранной валюте
Сегодня под утро в Автозаводском районе под колесами автомобиля такси пострадали 2 пешехода
Кроме того, введены ограничительные меры против крупнейшего российского поисковика «Яндекс»