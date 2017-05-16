Есть два варианта: пользователь сам запустит его, скачав неизвестный файл, а также вирус может поразить ПК через локальную сеть провайдера. Об этом предупреждают эксперты.

12 мая значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании. Также атаке подверглась IT-система РЖД и колл-центр оператора "Мегафон", но вирус был локализован. Успешно отразили хакерские атаки в Минздраве и МВД России.

К настоящему времени "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 45 тысяч попыток атак на пользователей во всем мире.