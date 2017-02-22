Как сообщили в управлении физкультуры и спорта мэрии, вызов получили шестеро учащихся КСДЮСШОР «Олимп» не старше 17 лет, а также тренер Игорь Шкробот. Под его руководством на предстоящий сбор в подмосковный Красноармейск из Тольятти отправятся Валерия Кирдяшева, Марина Никишина, Алёна Саушкина, Лидия Семерникова, Валентина Томилина и Оксана Устимчук.

С 3 по 16 марта самая младшая российская сборная пробудет в Подмосковье, после чего уедет на международный турнир в Бухарест, который продлится до 20 марта. В румынской столице фактически состоится боевое крещение этой новой дружины, готовящейся к чемпионату Европы среди 17-летних гандболисток. Турнир пройдет 10 по 20 августа в Словакии.