Устная часть Единого государственного экзамена по русскому языку в 11 классе появится через 2 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Глава Минобрнауки отметила, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться. «Чтобы уходила тестовая часть и оставалась часть, которая требует от человека прежде всего мыслительной деятельности, это очень важно, интеллектуальной деятельности», — подчеркнула она.