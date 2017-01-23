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23 января 2017
13:26:30

В ЕГЭ по русскому добавят устную часть

Устная часть Единого государственного экзамена по русскому языку в 11 классе появится через 2 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Глава Минобрнауки отметила, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться. «Чтобы уходила тестовая часть и оставалась часть, которая требует от человека прежде всего мыслительной деятельности, это очень важно, интеллектуальной деятельности», — подчеркнула она.




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