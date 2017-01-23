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23 января 2017
10:09:54

В японском питомнике лев напал на людей, есть пострадавшие

2 человека пострадали во время нападения льва в питомнике-студии японской компании Shonan Animal Production, разводящей различных животных для фото- и телевизионных съемок в городе Нарита, недалеко от Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на Киодо.

По данным агентства, сигнал о том, что лев напал на смотрителей, поступил на номер службы спасения 119. В результате серьезные травмы головы и ног получили женщина и мужчина.

Трагедия произошла, когда трое смотрителей мыли клетку 10-летнего льва-самца перед подготовкой к съемке. Животное было на цепи и не смогло убежать после нападения.

На сайте Shonan Animal Production говорится, что в питомнике также содержатся леопард, собаки, кошки, лошади, зебра, верблюд, кенгуру и обезьяны.




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