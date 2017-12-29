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29 декабря 2017
07:31:29

В январе в Тольятти появятся новые светофоры

Транспортные и пешеходные объекты будут установлены на регулируемых перекрестках и переходах. Как сообщили в администрации города,планируется сделать это на 15 участках:

- ул. Жукова, 29 (д/c "Лесовичок")

- Московский пр-т, ООТ "Приморский"

- Ленинский пр-т, ООТ "Пединститут"

- ул. Спортивная, ООТ "Западный пляж"

- ул. Свердлова, ООТ "б-р Гая"

- пр-т Степана Разина, ООТ "Музыкальная школа"

- ул. Юбилейная, ООТ "2-е комплексное общежитие"

- ул. 40 лет Победы, ООТ "Б-р Здоровья"

- ул. Дзержинского, 49

- Автозаводское шоссе - ул. Кирова

- ул. Ларина - ул. Ломоносова

- ул. Мичурина - ул. Герцена

- ул. Кирова - ул. Герцена

- ул. Механизаторов, 23

- ул. Свердлова, 66

Также светофоры появятся на кольцевой развязке Ленинский пр-т - ул. Жукова - ул. Ворошилова - ул. 40 лет Победы.Кроме того, на 15 нерегулируемых пешеходных переходах начнут функционировать импульсные светофорные объекты:

- б-р Космонавтов, 8 (д/c Волшебница)

- ул. Спортивная, ООТ Набережная

- проезд от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков в районе д/c Муравьишка

- Фрунзе,1

- ул. Победы - ул. Радищева

- ул.Громовой, ООТ УСЕПП

- б-р Буденного, 9 (СОШ № 33)

- б-р Баумана, 3 (СОШ №28)

- б-р Баумана (напротив д/c Медвежонок)

- б-р Космонавтов, 17 (СОШ №79)

- б-р Туполева,12 (СОШ № 47)

- ул. Матросова, 33 (ТКСТиП)

- ул. Матросова,37 (КТиХО)

- ул. Дзержинского, ООТ Строительная

- б-р Королева, 3




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