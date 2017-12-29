Транспортные и пешеходные объекты будут установлены на регулируемых перекрестках и переходах. Как сообщили в администрации города,планируется сделать это на 15 участках:
- ул. Жукова, 29 (д/c "Лесовичок")
- Московский пр-т, ООТ "Приморский"
- Ленинский пр-т, ООТ "Пединститут"
- ул. Спортивная, ООТ "Западный пляж"
- ул. Свердлова, ООТ "б-р Гая"
- пр-т Степана Разина, ООТ "Музыкальная школа"
- ул. Юбилейная, ООТ "2-е комплексное общежитие"
- ул. 40 лет Победы, ООТ "Б-р Здоровья"
- ул. Дзержинского, 49
- Автозаводское шоссе - ул. Кирова
- ул. Ларина - ул. Ломоносова
- ул. Мичурина - ул. Герцена
- ул. Кирова - ул. Герцена
- ул. Механизаторов, 23
- ул. Свердлова, 66
Также светофоры появятся на кольцевой развязке Ленинский пр-т - ул. Жукова - ул. Ворошилова - ул. 40 лет Победы.Кроме того, на 15 нерегулируемых пешеходных переходах начнут функционировать импульсные светофорные объекты:
- б-р Космонавтов, 8 (д/c Волшебница)
- ул. Спортивная, ООТ Набережная
- проезд от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков в районе д/c Муравьишка
- Фрунзе,1
- ул. Победы - ул. Радищева
- ул.Громовой, ООТ УСЕПП
- б-р Буденного, 9 (СОШ № 33)
- б-р Баумана, 3 (СОШ №28)
- б-р Баумана (напротив д/c Медвежонок)
- б-р Космонавтов, 17 (СОШ №79)
- б-р Туполева,12 (СОШ № 47)
- ул. Матросова, 33 (ТКСТиП)
- ул. Матросова,37 (КТиХО)
- ул. Дзержинского, ООТ Строительная
- б-р Королева, 3
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