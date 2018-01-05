Нередки случаи, когда бригаде «Скорой помощи», либо сотрудникам МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь, поскольку водители препятствуют проезду транспортных средств.



В целях недопущения подобных ситуаций инспекторы ДПС ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти совместно со спецслужбами 09, 16, 23 и 30 января проведут операцию «Маяк». Цель операции – научить тольяттинских водителей предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам, имеющим нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.



За нарушение данных пунктов ПДД водители будут нести административную ответственность в виде штрафа в сумме 500 рублей, либо лишения прав на срок от одного до трех месяцев. Стоит ли говорить о том, что движение автомобилей с включенными маяками – это экстренный выезд, и чем быстрее сотрудники служб окажутся около пострадавших, тем больше вероятность успеха в оказании им помощи.