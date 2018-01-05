слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
05 января 2018
21:54:52

В январе ГИБДД Тольятти проведет несколько рейдов "Маяк"

Нередки случаи, когда бригаде «Скорой помощи», либо сотрудникам МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь, поскольку водители препятствуют проезду транспортных средств.

В целях недопущения подобных ситуаций инспекторы ДПС ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти совместно со спецслужбами 09, 16, 23 и 30 января проведут операцию «Маяк». Цель операции – научить тольяттинских водителей предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам, имеющим нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

За нарушение данных пунктов ПДД водители будут нести административную ответственность в виде штрафа в сумме 500 рублей, либо лишения прав  на срок от одного до трех месяцев. Стоит ли говорить о том, что движение автомобилей с включенными маяками – это экстренный выезд, и чем быстрее сотрудники служб окажутся около пострадавших, тем больше вероятность успеха в оказании им помощи.




Последние новости Тольятти

05 января
22:07
Тольяттинцев приглашают на предрождественские гуляния

Праздничная программа для всей семьи пройдет 6 января

05 января
21:56
Apple признала наличие уязвимостей в своих телефонах, планшетах и компьютерах

Компания советует поскорее обновить операционную систему.

05 января
21:51
Самолеты из России в Египет начнут летать меньше чем через месяц

С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром

04 января
12:40
Водитель такси помог дорожным полицейским выявить злостного правонарушителя в Тольятти

В отношении нарушителя собран административный материал

04 января
12:36
В Дании украли самую дорогую в мире бутылку водки

Неизвестный проник в кафе Копенгагена

04 января
12:34
Тольяттинцев приглашают на «Рождественские манёвры»

Военно-историческая реконструкция зимнего боя Великой Отечественной войны - «Зима 1943-1944 гг.» – состоится завтра

04 января
9:24
Россиян бесплатно проверят на онкологию

В этом году в стране намерены усовершенствовать процедуру диспансеризации


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+