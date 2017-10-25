За 10 дней комиссия ФСИН России проинспектирует состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности колоний, оценит соблюдение законности и режима, качество и эффективность воспитательной работы. Особое внимание проверяющие уделят устранению недостатков, которые были выявлены в 2016 году. Проверки завершатся 2 ноября.
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