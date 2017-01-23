Как сообщает Лайф, подросток должен уйти из дома и спрятаться так, чтобы его сутки не могли найти.

На фоне этого в Ростовской области с разницей в 3 дня пропали двое школьников. Полиция нашла потерявшихся. Аналогичный инцидент произошел в Зернограде, где 14 января отец 15-летнего юноши заявил в полицию о пропаже сына. Правоохранители отыскали его через 2 дня.

В полиции уверяют, что исчезновение детей с игрой не связано. Тем временем, педагоги некоторых учебных заведений говорят о том, что получали информацию о новом развлечении подростков и теперь проверяют, по какой причине школьники отсутствуют на занятиях.