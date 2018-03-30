А заодно и отстранить от руководства действующего президента Лиги Дмитрия Чернышенко. Авторы петиции ссылаются на его некомпетентность и отмечают, что с решением об исключении клубов были согласны далеко не все. В частности, президент ФХР Владислав Третьяк был против, однако руководство КХЛ к нему не прислушалось.
Перевод клубов в Высшую лигу приведет к значительному снижению финансирования, упадку в подготовке будущих мастеров и спаду у населения интереса к спорту. Петицию можно подписать здесь.
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