День крещения Руси отмечают сегодня православные в России и странах СНГ. Это событие празднуют миллионы людей. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.
В храмах Русской православной церкви сегодня в полдень по местному времени зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил церкви и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и других стран в 2012 году.
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