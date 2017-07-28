День крещения Руси отмечают сегодня православные в России и странах СНГ. Это событие празднуют миллионы людей. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

В храмах Русской православной церкви сегодня в полдень по местному времени зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил церкви и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и других стран в 2012 году.