На большей территории Самарской области видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое. Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных.

Если Вы все же эксплуатируете транспортное средство, то в условиях ограниченной видимости необходимо во время движения в дополнение к ближнему свету фар или ходовым огням использовать еще и противотуманные фары. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку следует осуществлять с соблюдением Правил дорожного движения вне проезжей части в один ряд параллельно ее краю. В обязательном порядке используйте «зимние шины».

Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Для предупреждения дорожных происшествий и оперативного реагирования на сложные ситуации на трассах увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы, в том числе с привлечением сил и средств специализированного батальона ДПС ГИБДД.