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20 января 2017
10:46:45

В губернии начинается конкурс «Профессионал года-2017» в сфере ЖКХ

Профильное министерство объявило о начале приема заявок.  В этом году конкурс пройдет уже в пятый раз. Ежегодно его участниками становятся самые достойные работники жилищно-коммунального хозяйства, достижения и передовой опыт которых способствуют повышению престижа рабочих профессий, а также привлечению молодежи в отрасль.

Среди участников конкурса специалисты ресурсоснабжающих организаций (в номинациях «Лучший газоэлектросварщик», «Лучший работник водоканала», «Лучший работник тепловых сетей»), а также сотрудники компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами (в номинациях «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший дворник», «Лучший мусоропроводчик»).

Как рассказали в мэрии Тольятти, заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля. Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области




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