Незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению зарегистрировано лишь в одном субъекте, и это не Самарская область.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что за неделю заболеваемость выросла менее, чем на 2%, причем лабораторные исследования фиксировали у больных в основном вирусы негриппозной этиологии. Доля гриппа в структуре положительных находок по всей России составила всего 3%.

Медики держат эпидемическую ситуацию на контроле.