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13 декабря 2017
08:46:17

В губернии, как и по всей России, сохраняется низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

Незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению зарегистрировано лишь в одном субъекте, и это не Самарская область.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что за неделю заболеваемость выросла менее, чем на 2%, причем лабораторные исследования фиксировали у больных в основном вирусы негриппозной этиологии. Доля гриппа в структуре положительных находок по всей России составила всего 3%.  

Медики держат эпидемическую ситуацию на контроле. 




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