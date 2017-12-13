Незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению зарегистрировано лишь в одном субъекте, и это не Самарская область.
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что за неделю заболеваемость выросла менее, чем на 2%, причем лабораторные исследования фиксировали у больных в основном вирусы негриппозной этиологии. Доля гриппа в структуре положительных находок по всей России составила всего 3%.
Медики держат эпидемическую ситуацию на контроле.
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