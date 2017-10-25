Торжественная церемония состоялась на развалинах храма богини Геры в Олимпии на греческом полуострове Пелопоннес. До конца октября эстафета олимпийского огня будет проходить в Греции, а уже 31 октября состоится церемония передачи факела оргкомитету Олимпиады-2018.

В Южную Корею огонь будет доставлен 1 ноября, а ровно за 100 дней до старта Игр начнется эстафета. В этот период 7,5 тысяч факелоносцев пронесут огонь по провинциям страны-хозяйки соревнований. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.