Как пишет «КоммерсантЪ », предлагается на 3 года запрещать полеты тем, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц». В виде исключения людям из такого реестра в дальнейшем разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

В опрошенных авиакомпаниях идею введения черных списков поддержали.