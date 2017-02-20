Как пишет «КоммерсантЪ», предлагается на 3 года запрещать полеты тем, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц». В виде исключения людям из такого реестра в дальнейшем разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.
В опрошенных авиакомпаниях идею введения черных списков поддержали.
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