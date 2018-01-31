Автор инициативы депутат Вячеслав Лысаков заявил, что намерен внести законопроект уже в этом году. Он считает, что штрафные санкции необходимо поднять до тысячи рублей. При этом Лысаков признал, что такая мера будет носить скорее профилактический, чем реально применимый характер.

Парламентарий подчеркнул, что пешеходы «могут быть причиной ДТП с тяжёлыми последствиями, причём их невозможно зачастую привлечь к административной ответственности».