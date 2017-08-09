Автор идеи - глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил, что сделать это необходимо, так как пора расширять возможности российских компаний за счет удаления с рынка товаров корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars.

По мнению Миронова, производители РФ легко удовлетворят спрос на косметику и бытовую химию, поэтому нужно заблокировать доступ и для компаний Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Сигареты British American Tobacco тоже следует запретить, уверен Миронов. Кроме того, депутат считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в США и ЕС.

Кроме того, Миронов предложил всем госучреждениям перейти с Microsoft на Linux по причине его открытого кода. Однако, как констатирует народный избранник, это потребует «значительных затрат».