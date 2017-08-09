слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
09 августа 2017
10:43:32

В Госдуме предложили запретить продукты и напитки из США и ЕС

Автор идеи - глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил, что сделать это необходимо, так как пора расширять возможности российских компаний за счет удаления с рынка товаров корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars.

По мнению Миронова, производители РФ легко удовлетворят спрос на косметику и бытовую химию, поэтому нужно заблокировать доступ и для компаний Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Сигареты British American Tobacco тоже следует запретить, уверен Миронов. Кроме того, депутат считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в США и ЕС.

Кроме того, Миронов предложил всем госучреждениям перейти с Microsoft на Linux по причине его открытого кода. Однако, как констатирует народный избранник, это потребует «значительных затрат».




Последние новости Тольятти

09 августа
13:54
В Самарской области под колесами грузовика погиб пешеход

ДТП произошло накануне около половины двенадцатого ночи

09 августа
12:25
Расписание аэропорта Курумоч пополнит новый рейс

Он станет самым ранним московским: вылет в 5.20 утра

09 августа
12:23
В ближайшую субботу тольяттинцев ждут на фестивале «Жигулевская вишня»

Он пройдет в селе Ширяево уже в 11 раз

09 августа
12:21
В Тольятти на больничной койке оказался 14-летний велосипедист

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне

09 августа
11:49
В Тольятти 2-летний ребенок оказался запертым в машине изнутри

Это случилось во дворе дома № 49 по улице Жукова

09 августа
11:41
Сочи получит «Голубой флаг»

Этой премией отмечают экологически чистые пляжи

09 августа
11:32
Автомобиль LADA XRAY снимается в фильме про Путина

В Крыму начались съемки новой кинокомедии «Каникулы президента»


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+