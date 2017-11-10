Письмо в Минтруд направлено от партии ЛДПР. Сейчас рабочая неделя составляет 40 часов.
Вместе с тем, в России активно прорабатываются меры по сокращению числа курящего населения. Антитабачная концепция Минздрава предусматривает целый ряд мер, направленных на снижение потребления табака в России. Среди них расширение числа мест, где запрещено курение, а также повышение цен на сигареты. Согласно концепции, к 2022 году число курящих людей в России снизится на 25%, сообщает РИА Новости.
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