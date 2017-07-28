Так депутаты хотят наказывать людей, которые торгуют своим авторитетом у чиновников, - рассказал «Известиям» автор инициативы Анатолий Выборный.

Согласно документу, желающих за вознаграждение влиять на решения чиновников будут наказывать лишением свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки. Уголовная ответственность будет наступать даже в том случае, если само деяние так и не было совершено.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который конкретизирует понятие взяточничества, а также предполагает увеличение срока давности за дачу и получение взятки.