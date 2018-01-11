Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента. Поправки в закон предложил депутат Николай Герасименко, — пишет РБК.
В пояснительной записке говорится, что сейчас решение о допуске в реанимацию и палату интенсивной терапии в большинстве случаев является «жестом доброй воли главного врача».
Это вызывает негативную реакцию в обществе и, зачастую, снижает эффективность лечения пациентов, — считает автор поправок.
На этой выставке российский производитель традиционно демонстрирует свои новинки
Заседание состоялось накануне в администрации
У нас повышенный уровне опасности
Минтруд в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект
Сегодня на автодроме КВЦ пройдут синхронные ледовые гонки в классе «Национальный»
Новый статус получило ООО «Директ Бизнес Солюшн»
В региональном Управлении работает горячая линия