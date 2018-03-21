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21 марта 2018
07:02:52

В Госавтоинспекции решили напомнить тольяттинцам о недавних поправках в ПДД

 С 18 марта водители на проезжей части или обочине вне населенных пунктов в темное время суток при выходе из автомобиля обязаны находиться в куртке, жилете или накидке с полосами из световозвращающего материала. Это требование появилось не случайно.

На темной дороге водителя, особенно одетого в темную одежду, не видно. В результате он легко может оказаться под колесами проносящегося мимо транспорта.




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