С 18 марта водители на проезжей части или обочине вне населенных пунктов в темное время суток при выходе из автомобиля обязаны находиться в куртке, жилете или накидке с полосами из световозвращающего материала. Это требование появилось не случайно.
На темной дороге водителя, особенно одетого в темную одежду, не видно. В результате он легко может оказаться под колесами проносящегося мимо транспорта.
Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки
Тренировка продлится до 23 марта
Деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина присваивал
Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия
Об этом сообщили в администрации
Комплексная проверка систем оповещения была запланирована на 10 часов сегодняшнего утра
Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод