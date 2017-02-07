В феврале пройдет 9 спецмероприятий с применением группового метода несения службы ДПС. Стартуют они, как обычно, с рейда по ремням безопасности – он намечен на 16 февраля. 17 числа в зоне повышенного внимания инспекторов окажутся детские кресла и удерживающие устройства, 20 и 24 февраля – пешеходы, 21го – тонированные машины, 22го – те авто, что выезжают на «встречку», ну и наконец, 18 и 25 февраля у водителей будут искать признаки алкогольного опьянения.

16 февраля – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;

17 февраля - по контролю за применением детских удерживающих устройств;

17 февраля - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;

18 и 25 февраля - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;

20 и 24 февраля – на пешеходных переходах;

21 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;

22 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.