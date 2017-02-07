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07 февраля 2017
10:39:42

В ГИБДД Тольятти озвучили даты новых рейдов

В феврале пройдет 9 спецмероприятий с применением группового метода несения службы ДПС. Стартуют они, как обычно, с рейда по ремням безопасности – он намечен на 16 февраля. 17 числа в зоне повышенного внимания инспекторов окажутся детские кресла и удерживающие устройства, 20 и 24 февраля – пешеходы, 21го – тонированные машины, 22го – те авто, что выезжают на «встречку», ну и наконец, 18 и 25 февраля у водителей будут искать признаки алкогольного опьянения.

  • 16 февраля – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
  • 17 февраля - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 17 февраля - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
  • 18 и 25 февраля - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  • 20 и 24 февраля – на пешеходных переходах;
  • 21 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;
  • 22 февраля по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.



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