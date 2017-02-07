В феврале пройдет 9 спецмероприятий с применением группового метода несения службы ДПС. Стартуют они, как обычно, с рейда по ремням безопасности – он намечен на 16 февраля. 17 числа в зоне повышенного внимания инспекторов окажутся детские кресла и удерживающие устройства, 20 и 24 февраля – пешеходы, 21го – тонированные машины, 22го – те авто, что выезжают на «встречку», ну и наконец, 18 и 25 февраля у водителей будут искать признаки алкогольного опьянения.
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