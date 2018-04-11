Их меньше обычного - 13, при этом, больше половины мероприятий с применением группового метода несения службы инспекторы посвятят проверке большегрузов. Три из них уже завершились.

При этом, не будет рейдов по ремням безопасности и рейдов, посвященных выездам на "встречку". Всего один рейд по нетрезвым.