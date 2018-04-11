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11 апреля 2018
10:40:02

В ГИБДД Тольятти составили график рейдов, которые пройдут в апреле

Их меньше обычного - 13, при этом,  больше половины мероприятий с применением группового метода несения службы инспекторы посвятят проверке большегрузов. Три из них уже завершились.

При этом, не будет рейдов по ремням безопасности и рейдов, посвященных выездам на "встречку". Всего один рейд по нетрезвым.

  • 3, 5, 10, 12, 19, 24 и 26 - по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта;
  • 13, 17 и  23 – на пешеходных переходах;
  • 19 - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  • 25 - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
  • 25 – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств.



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