Их меньше обычного - 13, при этом, больше половины мероприятий с применением группового метода несения службы инспекторы посвятят проверке большегрузов. Три из них уже завершились.
При этом, не будет рейдов по ремням безопасности и рейдов, посвященных выездам на "встречку". Всего один рейд по нетрезвым.
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Светлая часть среды в Среднем Поволжье станет самым теплым днем недели
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Востребованность этого вида спецодежды вызвана изменениями в Правилах дорожного движения
Пока регулярные рейсы свяжут только Москву и Каир.