Первый из них состоится в Международный женский день.

На сегодняшний день одной из наиболее эффективных форм организации несения службы вне зон автоматического контроля является отработка отдельных видов правонарушений группами нарядов ДПС с максимальным информированием общественности о проведении мероприятий.

В марте на территории городского округа Тольятти сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

• 08, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 марта по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта;

• 19 марта – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;

• 20 марта- по контролю за применением детских удерживающих устройств.

• 22 и 29 марта - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;

• 23 марта - по выявлению транспортных средств с техническими неисправностями;

• 26 марта – на пешеходных переходах;

• 28 марта – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;

• 30 марта – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.

