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06 марта 2018
10:26:08

В ГИБДД Тольятти составили график мартовских рейдов

Первый из них состоится в Международный женский день.

На сегодняшний день одной из наиболее эффективных форм организации несения службы вне зон автоматического контроля является отработка отдельных видов правонарушений группами нарядов ДПС с максимальным информированием общественности о проведении мероприятий.

В марте на территории городского округа Тольятти сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

• 08, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 марта по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта;
• 19 марта – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
• 20 марта- по контролю за применением детских удерживающих устройств.
• 22 и 29 марта - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
• 23 марта - по выявлению транспортных средств с техническими неисправностями;
• 26 марта – на пешеходных переходах;
• 28 марта – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;
• 30 марта – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.
 




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