Отчет о состоянии улично-дорожной сети города предоставили в ГИБДД. По данным ведомства, за 2 месяца в Тольятти уже зарегистрировано 4 ДТП, в которых из-за наличия дефектов на проезжей части пострадали люди. По каждому факту были вынесены постановления о наложении административного штрафа на должностных и юридических лиц ответственных организаций.

Дорожная инспекция ежедневно контролирует качество содержания улиц и дорог города. За январь-февраль проведено 25 обследований, по результатам которых выдано 137 предписаний на устранение недостатков, составлено 145 административных материалов, 11 из них на юридических лиц, в том числе 7 на мэрию Тольятти.

Как отметили в ГИБДД, тревожным фактом является то, что при проведении обследований были выявлены недостатки на дорогах, находящихся на гарантийном обслуживании, что говорит о низком качестве материалов и выполняемых работ. В качестве примера в ведомтсве привели Обводное шоссе Тольятти. Наиболее поврежденными в городе являются участки дорог по ул.Базовая; ул.Комсомольская; ул.Баныкина; ул.К.Маркса; ул. Лесная; ул. Л. Толстого, ул.Дзержинского.

В Госавтоинспекции выразили надежду, что мэрия и Дума Тольятти обратят внимание на состояние дорог и примут надлежащие меры.