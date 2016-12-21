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21 декабря 2016
13:10:51

В ГИБДД Тольятти сообщили подробности крупного ДТП на перекрестке Юбилейная – Ленинский

Там накануне вечером произошло столкновение двух легковушек, пострадали оба водителя.

Как выяснилось, виновником инцидента, предположительно, является мужчина за рулем «Форд Мондео». Он при повороте налево на зеленый сигнал не предоставил преимущество в движении, в результате допустил столкновение с автомобилем «БМВ».

Фото: УГИБДД по г.Тольятти

Водители госпитализированы с различными переломами, добавили в Госавтоинспекции.

 




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