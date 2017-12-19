18.12.2017 года в 18:00 неустановленный водитель, управляя транспортным средством данные которого устанавливаются, двигался по ул. Коммунальной со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Полякова.

При повороте направо на прилегающую территорию дома 16 по ул. Коммунальной допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Личность его не установлена. Это мужчина, возраст 40-50 лет, волосы темные, был одет в брюки черного цвета и куртку черного цвета, одежда без светоотражающих элементов.

Водитель, данные которого устанавливаются, с места ДТП скрылся. В результате происшествия пешеход получил смертельную травму.