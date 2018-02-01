Дефекты дорожной поверхности, неудовлетворительное состояние обочин и разделительных полос, недостатки зимнего содержания - все это напрямую сказывается на количестве аварий и тяжести их последствий, поэтому Госавтоинспекция ведет учет.

В 2017 году в адрес администрации Тольятти было направлено 225 предписаний об устранении нарушений государственных стандартов и норм. За невыполнение этих предписаний в установленные сроки власти города были привлечены судом к административной ответственности 18 раз. Штрафов выписано на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Проверки исполнения предписаний продолжаются.