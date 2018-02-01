Дефекты дорожной поверхности, неудовлетворительное состояние обочин и разделительных полос, недостатки зимнего содержания - все это напрямую сказывается на количестве аварий и тяжести их последствий, поэтому Госавтоинспекция ведет учет.
В 2017 году в адрес администрации Тольятти было направлено 225 предписаний об устранении нарушений государственных стандартов и норм. За невыполнение этих предписаний в установленные сроки власти города были привлечены судом к административной ответственности 18 раз. Штрафов выписано на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Проверки исполнения предписаний продолжаются.
Авария произошла накануне вечером
Добычей злодея стали «Лада Гранта» и две «Тойоты» - «Камри» и «Лэнд Крузер»
Среди них олимпийский чемпион Сочи, лыжник Александр Легков
Он будет посвящен 75-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Прогноз составили специалисты Приволжского УГМС
Это не является правонарушением, постановил Верховный суд
Континентальное первенство стартует завтра в Сочи.