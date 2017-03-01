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01 марта 2017
11:19:57

В ГИБДД Тольятти рассказали о смерти пешехода у баныкинского кладбища

Подробности  инцидента, произошедшего накануне вечером, рассказали в Госавтоинспекции.

В 19:50  62-летний водитель, управляя автомобилем OPEL, двигался по улице Диагональной. В пути следования, в районе дома № 41 по улице Баныкина, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части.  Пешеход - женщина, данные устанавливаются, получила  травмы, не совместимые с жизнью, скончалась на месте до прибытия скорой помощи, сообщили в ГИБДД.

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия, в отношении водителя собран проверочный материал в рамках ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).




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