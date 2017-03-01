Подробности инцидента , произошедшего накануне вечером, рассказали в Госавтоинспекции.

В 19:50 62-летний водитель, управляя автомобилем OPEL, двигался по улице Диагональной. В пути следования, в районе дома № 41 по улице Баныкина, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части. Пешеход - женщина, данные устанавливаются, получила травмы, не совместимые с жизнью, скончалась на месте до прибытия скорой помощи, сообщили в ГИБДД.

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия, в отношении водителя собран проверочный материал в рамках ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).