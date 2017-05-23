ДТП произошло накануне на улице Жукова у «Прилесья». Как рассказали в Госавтоинспекции, аварию спровоцировал водитель автобуса – он не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Газелью».
Фото: Андрей Дербенев
За медицинской помощью обратились 5 пассажиров маршрутки, один из них – 17-летний парень, у него диагностировано сотрясение головного мозга.
В ведомстве добавили, что водитель ЛИАЗа имеет общий стаж управления 23 года. За последний год он 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В отношении мужчины вынесено новое определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
Первыми мероприятие примут жители Комсомольского района...
На уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки...
Ремонт улицы К.Маркса продлится месяц с лишним...
19 мая абоненты городов Центральной России и Поволжья, в том числе Самары и Тольятти, оказались без связи...
Дети и подростки не должны участвовать в митингах, тем более, если они несанкционированны...
В соцсетях начали появляться сообщения о порывах в связи с опрессовкой труб...
Мера должна вступать в силу, если между родителями отсутствует согласие по этому вопросу...