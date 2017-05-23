ДТП произошло накануне на улице Жукова у «Прилесья». Как рассказали в Госавтоинспекции, аварию спровоцировал водитель автобуса – он не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Газелью».

Фото: Андрей Дербенев

За медицинской помощью обратились 5 пассажиров маршрутки, один из них – 17-летний парень, у него диагностировано сотрясение головного мозга.

В ведомстве добавили, что водитель ЛИАЗа имеет общий стаж управления 23 года. За последний год он 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В отношении мужчины вынесено новое определение о возбуждении дела об административном правонарушении.