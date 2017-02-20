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20 февраля 2017
16:05:36

В ГИБДД сообщили подробности ДТП с тремя пострадавшими в тольяттинской Зоне Отдыха

По данным инспекторов, спровоцировал аварию 61-летний водитель автомобиля «Киа», который, нарушив правила перестроения, допустил столкновение с «Ниссаном». 

Фото: 63.mvd.ru

Травмы различной степени тяжести получили сам виновник инцидента, его пассажирка 1985 года рождения, а также 18-летняя пассажирка «Nissan», все трое были госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




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