По данным инспекторов, спровоцировал аварию 61-летний водитель автомобиля «Киа», который, нарушив правила перестроения, допустил столкновение с «Ниссаном».
Фото: 63.mvd.ru
Травмы различной степени тяжести получили сам виновник инцидента, его пассажирка 1985 года рождения, а также 18-летняя пассажирка «Nissan», все трое были госпитализированы.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой...
Пострадали 6-летний мальчик и 12-летняя девочка...
Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева...
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался...
Тольяттинцам совершенно бесплатно расскажут и покажут исторические места нашего города...
В мэрии предоставили список всех участков магистралей, на которых с 10 марта можно будет увидеть спецтехнику...
Объявлен аукцион по определению подрядчика...