По данным инспекторов, спровоцировал аварию 61-летний водитель автомобиля «Киа», который, нарушив правила перестроения, допустил столкновение с «Ниссаном».

Фото: 63.mvd.ru

Травмы различной степени тяжести получили сам виновник инцидента, его пассажирка 1985 года рождения, а также 18-летняя пассажирка «Nissan», все трое были госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.