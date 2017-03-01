Об этом говорится в проекте регламента МВД, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае, если сотрудников ГИБДД склоняют к злоупотреблению служебным положением, инспектор обязан подать соответствующее уведомление об этом факте. Однако водитель, в свою очередь, может в своих объяснениях давать оценки происходящему и приводить контраргументы, которые затем должны тщательно проверяться.

При определении размера штрафа нужно учитывать географические данные водителя, возраст, семейное и имущественное положение, а также местожительство.

Новый регламент вступит в действие с 1 апреля.